В августе 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz (далее – ЭБТ) разместили 239,8 тысяч вакансий, а соискатели опубликовали 138,5 тысяч резюме. По сравнению с предыдущим месяцем общее количество вакансий на ЭБТ выросло на 135 тысяч, а количество размещенных резюме сократилось на 9,3 тысяч.

Большинство размещенных вакансий пришлись на следующие отрасли: образования (120,7 тысяч), информации и связи (17,4 тысяч), оказания прочих видов услуг (17,1 тысяч) и обрабатывающей промышленности (15 тысяч) – эти четыре направления суммарно составили более 70% всего спроса в августе. При этом примерно каждая пятая вакансия в сфере образования размещена в городах Астана и Алматы.

Квалификационная структура спроса сместилась в сторону высококвалифицированных кадров – по ним было опубликовано 124,1 тысяч вакансий. При этом две трети вакансий для высококвалифицированных кадров пришлись на специалистов в области образования и воспитания – 81,6 тысяч. Спрос на кадры со средней квалификацией составил 75,2 тысяч, остальные 40,4 тысяч – на неквалифицированные.

Наиболее заметный прирост вакансий в августе был зафиксирован в Алматинской области – до 20,3 тысяч, Жамбылской области – до 15,9 тысяч, Западно-Казахстанской области – до 12,3 тысяч, Актюбинской области – до 14,1 тысяч и области Жетісу – до 5,8 тысяч.

Среди профессий наибольшим спросом со стороны работодателей пользовались PR-менеджеры (16,3 тысяч вакансий), учителя математики (7,6 тысяч) и воспитатели (6,1 тысяч). Среди среднеквалифицированных востребованными были помощники воспитателя (4,4 тысяч), охранники (2,7 тысяч) и водители автомобиля (2,6 тысяч).

По зарплатным ожиданиям лидируют кандидаты на должности технического директора (в среднем 1,2 млн тенге), пилота (1,2 млн тенге) и коммерческого директора (1,1 млн тенге). При этом по открытым вакансиям в августе самые большие зарплаты предлагались на позиции начальника цеха в добывающей промышленности (843,8 тысяч тенге), заместителя начальника службы энергоснабжения (733 тысяч тенге) и главного редактора программ в IT отрасли (718 тысяч тенге).

Таким образом, в августе 2025 года на ЭБТ наблюдался рост спроса на высококвалифицированный труд с умеренным снижением количества резюме. Рост спроса был подкреплен сезонным фактором в сфере образования накануне начала учебного года за счет активного размещения вакансий на позиции учителей, воспитателей и помощников воспитателя.