В Жамбылской области скончался девятиклассник. Об этом стало известно из социальных сетей. Это уже второй трагический случай за неделю в регионе.

Второй за неделю школьник умер на юге Казахстана

В социальных сетях сообщается, что между подростками произошла стычка в школьном туалете. Якобы одноклассник ударил оппонента в солнечное сплетение. Удар оказался смертельным. В департаменте полиции Жамбылской области информацию подтвердили.

— По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 106 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 12 сентября в селе Коккайнар в Шуском районе Жамбылской области после футбольного матча также скончался школьник. Под подозрение в избиении попали подростки 16 и 17 лет.

Фото: depositphotos.com