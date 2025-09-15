По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 10 градусов. Ветер северо-восточный: 12 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Без осадков. Днём +23 градуса тепла. Ночью +13 градусов. Ветер северо-восточный: 12 м/с.
В Актюбинской области облачно с переменами. На востоке области дождь. Днём +20 градусов, ночью +9. Ветер северо-восточный: 18 м/с.
В Мангистауской области малооблачно. Без осадков. Температура воздуха днём составит +23 градуса, ночью +12. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
Фото: pixabay.com