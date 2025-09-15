В АФМ РК сообщили, что пять преступных групп занимались незаконным изъятием пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ» через фиктивные стоматологические клиники.

Так, для реализации схем использовались более 30 клиник, «зарегистрированных» в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах. На деле такие медучреждения существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Руководители и учредители не имели медицинского образования.

За оформление фиктивной меддокументации подозреваемые получали от 10% до 20% от снятых пенсионных средств. Для дальнейшего обналичивания денег было задействовано 226 «дропперов». Общая сумма вывода составила более 200 миллиардов тенге.

На похищенные средства приобретались:

15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) общей стоимостью свыше 600 млн тенге;

ювелирные изделия мировых брендов;

квартиры, коммерческая недвижимость и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается. В рамках расследования уже проведено 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении 10 человек.

В АФМ подчеркнули, что уголовное преследование ведётся только в отношении организаторов незаконных схем. Граждане, которые получили свои пенсионные накопления, ответственности не несут. Также в ведомстве опровергли сообщения о нарушении прав задержанных. Все процессуальные действия проводятся в соответствии с законом, адвокаты имеют доступ к своим подзащитным. В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ у подозреваемых и их защитников сохраняется право обращения в суд или органы прокуратуры.

АФМ призывает СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации и руководствоваться исключительно официальными данными.