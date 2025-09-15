Также к 2027 году планируется охватить 60% областных центров.

На портале «Открытые НПА» на публичное обсуждение вынесли проект приказа, который вносит изменения в уже существующий приказ министра информации и коммуникаций РК. Тот приказ устанавливал показатели качества услуг связи. Например, какие параметры должны соблюдать операторы связи, чтобы услуги были качественными.

Сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило изменения и выставило их на публичное обсуждение до 29 сентября 2025 года. Основание для разработки проекта — Закон РК «О связи» (от 2004 года).

Согласно этому закону, операторы обязаны предоставлять услуги связи в соответствии с нормами, стандартами и показателями качества.

Основное содержание проекта

В приказ 2017 года добавляются изменения, связанные с развитием и внедрением новых технологий.

Главная причина — внедрение 5G в Казахстане.

В 2022 году государство провело аукционы и выдало лицензии операторам на использование частот для 5G.

Победители аукциона обязались установить к 2025 году более 3,5 тысяч базовых станций в крупных городах и областных центрах.

К 2027 году 5G должно охватить 75% городов республиканского значения и 60% областных центров.

В проекте прямо указано: социально-экономических или правовых последствий не предполагается.

