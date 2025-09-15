Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности РК. Главной темой заседание стало обеспечение кибербезопасности и защищенности цифровой среды для граждан.

Глава государства напомнил, что в недавнем Послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности.

На заседании обсудили вопросы, связанные с современными киберугрозами и методами противодействия им, защитой критически важной информационной инфраструктуры, развитием индустрии кибербезопасности и совершенствованием системы подготовки кадров.

С докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмический промышленности Жаслан Мадиев и председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев. Глава государства отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетными задачами обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки. Как он подчеркнул, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведения в киберсреде.

По итогам заседания президент поручил принять меры по снижению стратегических рисков и решению системных вопросов кибербезопасности.

