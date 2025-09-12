В акимате города прошёл день «Открытый акимат». Каждый житель мог лично задать вопрос, поделиться предложением или рассказать о проблеме руководителям госорганов, коммунальных служб и полиции. На приёме людям давали ответы, юридические консультации и сразу обсуждали возможные решения.
Встречу провели аким города Мурат Байменов, прокурор Мейрхан Изимов, заместители акима, а также руководители отделов, полиции, ЧС, СЭС и коммунальных предприятий. Приём начался в 9:30 и завершился в 22:00.
За день принято 286 жителей, из них:
- 171 человек встретился напрямую с акимом;
- 115 человек обратились к прокурору и другим руководителям.
Главные темы вопросов: жильё и коммунальные услуги, дороги и благоустройство, земельные вопросы, социальная поддержка и другие. Все обращения взяты на контроль. Часть проблем решили сразу, остальные будут находиться под строгим наблюдением до полного выполнения.