171 из них лично встретились с акимом города.

Более 280 уральцев пришли на приём в акимат

В акимате города прошёл день «Открытый акимат». Каждый житель мог лично задать вопрос, поделиться предложением или рассказать о проблеме руководителям госорганов, коммунальных служб и полиции. На приёме людям давали ответы, юридические консультации и сразу обсуждали возможные решения.

Встречу провели аким города Мурат Байменов, прокурор Мейрхан Изимов, заместители акима, а также руководители отделов, полиции, ЧС, СЭС и коммунальных предприятий. Приём начался в 9:30 и завершился в 22:00.

За день принято 286 жителей, из них:

171 человек встретился напрямую с акимом;

встретился напрямую с акимом; 115 человек обратились к прокурору и другим руководителям.

Главные темы вопросов: жильё и коммунальные услуги, дороги и благоустройство, земельные вопросы, социальная поддержка и другие. Все обращения взяты на контроль. Часть проблем решили сразу, остальные будут находиться под строгим наблюдением до полного выполнения.



