В специализированном суде по административным правонарушениям Уральска вынесли постановление.

Фигурантом стал майор полиции, сотрудник управления полиции Уральска. По данным пресс-службы суда ЗКО, инспекторы зафиксировали, что страж порядка находился за рулем служебного авто в нетрезвом состоянии. Более того, он не выполнял требования своих коллег и даже попытался скрыться.

Ему предъявили сразу два обвинения - управление в состоянии опьянения и невыполнение требования сотрудников полиции об остановке. К слову в суде, майор полиции отрицал, что за рулем находился он.

Решением суда майор полиции лишен водительских прав на семь лет. Кроме этого ему назначен штраф в размере 157 280 тенге. Материалы дела так же направили в департамент полиции ЗКО для решения вопроса о дисциплинарной ответственности.

– В силу положений статьи 32 КоАП, к сотрудникам полиции не может применяться административный арест, поэтому мера наказания ограничилась штрафом и лишением прав. Знание закона и служебных обязанностей для сотрудников правоохранительных органов презюмируется, поэтому доводы подсудимого, о том, что он не управлял машиной, признаны несостоятельными. Этот случай ещё раз поднимает острый вопрос о том, что перед законом все равны – в том числе и сотрудники полиции, от которых общество ждёт примерного поведения, - сообщили в суде ЗКО.

Постановление не вступило в законную силу.

Привлечен ли майор полиции к дисциплинарной ответственности пока неизвестно. В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещали ответить на этот вопрос позже.