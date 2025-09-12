Штраф составил 73 тысячи тенге.

В конце июля 31-летний житель Уральска по главному проспекту города. Рано утром он проехал по проспекту Назарбаева со скоростью 167 километров в час, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Происходящее водитель снимал на видео. В отношении нарушителя составили несколько административных материалов. В административном суде ЗКО сообщили, что мужчину оштрафовали на 73 840 тенге.

Напомним, что на проспекте Назарбаева, возле остановки «Типография», убрали знак «Пешеходный переход», а разметку на дороге закрасили. Чтобы люди по «привычке» не перебегали дорогу, полицейским пришлось поставить решетки.

Фото: pixabay.com