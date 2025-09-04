Горожане переживают, что отсутствие перехода может привести к авариям.

В Уральске на проспекте Назарбаева, возле остановки «Типография», убрали знак «Пешеходный переход», а разметку на дороге закрасили. Но горожане всё равно продолжают перебегать дорогу в этом месте, а водители по привычке снижают скорость.

Сейчас выход к бывшему переходу перекрыт лентами. Многие думают, что это временно, из-за ремонта. Однако в департаменте полиции ЗКО пояснили: переход убрали окончательно, так как рядом расположены два светофора.

Жители отмечают, что «зебра» здесь была давно, и с остановки переходить дорогу было удобнее. Теперь они переживают, что отсутствие перехода может привести к авариям и, что людей будут чаще сбивать. Но, по словам полиции, из-за этого пешеходного перехода водителям приходилось часто тормозить, хотя на участке уже есть два светофора.

Знак пешеходного перехода перенесли на улице Кызылжарская, возле поликлиники №5. Раньше он находился прямо напротив входа, рядом с остановкой, а теперь — чуть дальше, за зданием. По словам жителей, это создало неудобства для горожан. В поликлинику в основном приходят пожилые и больные люди, и теперь им приходится идти дальше, чтобы перейти дорогу и попасть в здание.

Напомним, что полиция ищет маму, которая выбросила младенца в мусорный бак.