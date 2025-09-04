Ранее такой скачок фиксировался только один раз, в марте 2022-го.

Цены на мясо в Казахстане показали рекордный рост за 14 лет

По данным аналитиков Data Hub, в августе цены на мясо и птицу в Казахстане выросли в среднем на 3,2% по сравнению с июлем. Это рекордный рост за последние почти 14 лет — с ноября 2011 года.

Ранее такой скачок фиксировался только один раз, в марте 2022-го (+3%), и близко к нему было в феврале 2017-го (+2,8%). В категорию входят разные виды свежего мяса (говядина, баранина, конина, свинина), из субпродуктов — говяжья печень, из птицы — куры и части курицы.

Больше всего подорожала говядина:

мясо с костями — +3,7%,

бескостное — +3,6%.

Следом идёт жая (+3,5%), а также баранина с костями (+3,3%).

Минсельхоз объясняет рост цен главным образом увеличением экспорта и тарифов, которые повышают себестоимость. Представители отрасли добавляют, что есть и более глубокие проблемы в животноводстве, например, нехватка кадров.

Если смотреть в годовом выражении (август 2024 к августу 2025), то:

говядина подорожала примерно на четверть (с костями — +23,2%, бескостная — +24,8%),

баранина с костями — +23,3%.

Экспорт баранины тоже резко вырос: в первом полугодии 2025 года поставки за границу увеличились в 2,6 раза.

Напомним, что в Уральске мясо говядины стоит от 2 500 до 4 500 тенге за килограмм в зависимости от части тушки. Продавцы мяса объясняют повышение цены тем, что повысилась и закупочная цена.

Фото DataHub



Фото: pixabay.com