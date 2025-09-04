В Западно-Казахстанской области стартовали бесплатные курсы по изучению государственного языка для сотрудников департамента полиции.

Обучение организовало управление культуры, развития языков и архивного дела ЗКО. Занятия начались в июле и проходят по установленному графику. Ведёт курс магистр филологии, старший преподаватель Западно-Казахстанского университета имени Утемисова Назира Кабошева.

Полицейские обучаются в двух группах — для начинающих и для продолжающих изучение языка. По окончании программы слушатели сдадут экзамен и получат сертификаты, подтверждающие их уровень владения государственным языком.