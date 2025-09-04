Тело ребёнка нашли в мусорном контейнере на улице Бирлик в поселке Зачаганск 14 августа. По факту ведётся досудебное расследование. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

— Личность матери устанавливают. Полицейские проверили женщин, состоящих на учёте в медицинских учреждениях. Также проверили женщин, не состоящих на учёте или снятых с учёта по различным причинам (переезд, прикрепление к другим организациям). Проведены подворные и поквартирные обходы. Проверены близлежащие частные дома. Изучены видеозаписи с видеокамер, расположенных в подъездах дома и вблизи места происшествия. Поиски матери продолжаются. Если Вы обладаете какой-либо информацией, которая может способствовать расследованию, просим сообщить об этом по одному из следующих номеров: 102, 98-15-01, 8-775-373-00-94, — обратились стражи порядка.