Плод ребенка нашли в мусорном баке в Уральске

Информация о том, что в мусорном контейнере на улице Бірлік в поселке Зачаганск находится тело ребенка, появилась сегодня, 14 августа. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия.

– По факту обнаружения плода ребенка в городе Уральск сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери и проводится проверка по выяснению обстоятельств происшествия, - сообщили в ДП ЗКО.

Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Фото Медета Медресова