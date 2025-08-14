Информация о том, что в мусорном контейнере на улице Бірлік в поселке Зачаганск находится тело ребенка, появилась сегодня, 14 августа. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия.
– По факту обнаружения плода ребенка в городе Уральск сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери и проводится проверка по выяснению обстоятельств происшествия, - сообщили в ДП ЗКО.
Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Фото Медета Медресова