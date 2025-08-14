Ақтөбе облысында 11 айда 250 аса көлік ережесін бұзған шетелдік жүргізуші анықталды. Бұл туралы Polisia.kz сайты хабарлады. Қарғалы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жол ережесін өрескел бұзған шетелдік жүргізушіні қолға түсіріпті. Ол бір күн күнде 12 мәрте ереже бұзған.
Жүргізуші жылдамдықты шамадан тыс асырумен байланысты болған. Бұл жолаушылардың өміріне тікелей қауіп төндірген. Тәртіп сақшылары шетелдік азаматтың Ақтөбе-Орск бағытында адамдарды тасымалдағанын анықтапты.
Құқық бұзушының көлігі арнайы тұраққа қойылған. Жүргізуші барлық айыппұлын төлегенде ғана, темір тұлпарын қайтара алады екен.
Фото: pexels.com