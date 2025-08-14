Аким Алматы Дархан Сатыбалды и аким Алматинской области Марат Султангазиев провели очередное заседание Местного совета Алматинской агломерации. В ходе встречи были рассмотрены вопросы улучшения экологии, пробивки радиальных дорог до БАКАД, а также развития Алматинского горного кластера.

Стороны отметили, что строительство радиальных дорог позволит улучшить транспортную связанность города с агломерацией и разгрузить центральные магистрали мегаполиса, поэтому данному вопросу будет уделено особое внимание.

На территории города и области продолжается строительство проспектов Абая и Рыскулова, улиц Саина, Тлендиева, Северное кольцо и Монке би до БАКАД.

– Одна из стратегических задач совета – развитие транспортной инфраструктуры Алматинской агломерации, поэтому необходимо ускорить работы как по пробивке улиц до границы города, так и по их строительству на территории области до БАКАД, - подчеркнул аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Также была отмечена необходимость строительства на территории области автобусного парка с газовыми заправочными станциями. Данная мера позволит Управлению городской мобильности Алматы запустить на пригородные маршруты автобусы на газе. В текущем году акиматом города совместно с частными автопарками планируется закупка 1 400 газовых автобусов и 118 электробусов, что позволит обеспечить 100% экологизацию общественного транспорта, за исключением пригородных и горных маршрутов.

Актуальным остается вопрос регулирования стихийной застройки территории Агломерации. Строительство многоквартирного жилья на границе города продолжает усиливать дисбаланс между ядром и периферией агломерации. Это повышает маятниковую миграцию и как следствие нагрузку на транспортную, а также социальную инфраструктуру города.

По словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, в регионе продолжится совершенствование градостроительной регламентации, включая введение ограничений этажности жилых комплексов вблизи города. Разрабатываются проекты планировки Карасайского, Талгарского и Илийского районов, включая создание социальной и инженерной инфраструктуры.

– На территории Алматинской агломерации проживает более 3,2 миллиона человек, из них около 1,5 миллиона — в пригородной зоне. В Алматинской области сосредоточена значительная часть промышленного и туристического потенциала агломерации. Поэтому важно, чтобы все инфраструктурные и социальные проекты реализовывались согласованно, - отметил Марат Султангазиев.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы улучшения экологической ситуации. Одним из основных загрязнителей воздушного бассейна является автотранспорт. Ежедневно по городу передвигается более 172 тыс. транспортных средств экологического класса Евро-0. В этой связи в городе будет усилена работа стационарных и передвижных экопостов, продолжается разработка проекта по организации зон с пониженными выбросами (Low Emission Zone).

Кроме того, рассматривались вопросы синхронизации работы по развитию современной туристической инфраструктуры в рамках развития Алматинского горного кластера.

Следует отметить, что в Алматинскую агломерацию, ядром которой является город Алматы, входят города областного значения в том числе Алатау, города районного значения, а также 31 сельский округ и около 98 населённых пунктов.