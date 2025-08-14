Еще 250 млрд тенге выделили на лизинг отечественной сельхозтехники.

На пресс-конференции в правительстве заместитель премьер-министра, министр нацэкономики Серик Жумангарин рассказал о выполнении поручений президента по развитию сельского хозяйства. По его словам, государство продолжает поддерживать аграриев, чтобы сделать отрасль более устойчивой и эффективной.

— Ежегодно финансируются оборотные средства на посевные и уборочные работы по льготной ставке 5%. Впервые выделены рекордные 700 млрд тенге на полевые работы 2025 года и 250 млрд тенге – на лизинг отечественной сельхозтехники, финансирование посевной началось еще в ноябре прошлого года, — отметил Серик Жумангарин.

Жумагарин добавил, что в стране идёт диверсификация сельхозпосевов. Так, площади под пшеницей сократили на 885 тысяч гектаров, зато увеличили посевы более прибыльных культур:

масличные — на 1 миллион гектаров ,

зернобобовые — на 278 тысяч гектаров.

По его словам, своевременное финансирование агротехнических работ позволит собрать урожай на уровне среднегодовых показателей последних лет.

Фото: pixabay.com