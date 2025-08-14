Из-за отсутствия навыков работы на компьютере ей не удалось пройти тест до конца.

В национальном центре тестирования сообщили, что на августовское ЕНТ в Алматы пришла особенная участница – 85-летняя Нурихан апа. Всю жизнь она посвятила семье и детям, поэтому в молодости не смогла получить высшее образование. Теперь она решила осуществить свою давнюю мечту — поступить в университет.

Родные поддержали её и помогли зарегистрироваться. На экзамен она пришла с детьми. Перед началом теста Нурихан апа дала благословение всем абитуриентам и пожелала им удачи. Она напомнила, что учиться никогда не поздно. Из-за отсутствия навыков работы на компьютере ей не удалось пройти тест до конца. Но Нурихан апа не расстраивается — она пообещала научиться и вернуться на ЕНТ в следующем году.

Фото Национального центра тестирования








