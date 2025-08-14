Под действием напряженного аспекта Луны и Юпитера три представителя зодиакального круга переживут важные перемены.

Осознание устаревших установок и связей подтолкнет к внутренней трансформации, пишет YourTango.

Дева

Дева, вас ждет насыщенный и значимый период. Кажется, перемены надвигаются, хотите вы того или нет. Под влиянием Луны и Юпитера вам предстоит встретиться лицом к лицу с истиной. Возможно, не самой комфортной. Но не стоит бояться: эта правда даст вам почву для важных решений, которые направят вас на более верный путь. Уже скоро вы почувствуете гордость за себя и за то, что смогли справиться с этим вызовом.

Стрелец

Стрельцы, ваша природная вера в лучшее иногда делает особенно болезненным момент, когда вы видите в себе несовершенства. Квадрат Луны и Юпитера высветит эти места, и это может вызвать недовольство или тревогу. Но именно это недовольство станет топливом для вашей трансформации. Вы решите изменить что-то важное в себе – и сделаете это успешно. Вы не побежите от перемен, а встретите их с открытой улыбкой.

Рыбы

Для Рыб этот период станет моментом ясности. Что-то вдруг встанет на свои места, пусть даже с оттенком неожиданности. Приятно будет осознать, что понимание самого себя способно открыть дорогу в новую, лучшую реальность. Иногда такие перемены случаются резко, но вы умеете ждать и наблюдать за развитием событий.

