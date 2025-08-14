Финалист американского ТБШ в мужском одиночном разряде настроен поднять над головой трофей в Нью-Йорке вместе с лучшей теннисисткой Казахстана.

Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц доволен игрой с Еленой Рыбакиной в парном разряде. Теннисисты играли в миксте лишь на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе (США) в марте этого года и теперь согласились играть в паре на US Open.

Тейлор считает его с Еленой фаворитами предстоящего турнира ТБШ:

– Я действительно считаю, что мы одни из фаворитов. У нас уже есть титул в смешанном парном разряде, если можно так выразиться, тай-брейк 10. Так что я считаю, что мы отлично сыграли, и да, я рад такому формату. Думаю, я бы с удовольствием играл в смешанном парном разряде регулярно, если бы он не совпадал с одиночным разрядом, но да, тот факт, что мы можем сыграть до начала недели, просто потрясающий. Я очень рад, – сказал Фриц sportskeeda.

В прошлом году американский теннисист дошёл до финала в Нью-Йорке, где в трёх сетах уступил Яннику Синнеру. Рыбакина может похвастаться лишь третьим кругом.