Четыре золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на чемпионате мира

По данным управления физической культуры и спорта по ЗКО, с 4 по 14 августа в монгольском городе Баян-Олгей прошел чемпионат мира по тогызкумалак среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.

Всего в состязаниях участвовали 80 спортсменов из разных уголков мира. По итогам чемпионата, команда из ЗКО завоевала 12 медалей, четыре из которых — золотые. Тренером спортсменов является Гизат Сагынбаев.

Тогызкумалак — это настольная игра на доске на логику и смекалку, способствующая развитию математического мышления.

Напомним, ранее команда из нашей области выиграла четыре медали на чемпионате Азии по паратхэквондо.