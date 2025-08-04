Две золотые и две бронзовые медали завоевали параспортсмены из ЗКО 📷

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, 31 июля и 1 августа в городе Кучинг Малайзии проходил чемпионат Азии по паратхэквондо. Среди участников были параспортсмены из нашей области.

По итогам соревнований команда из ЗКО завоевала четыре медали. В весовой категории 80 килограммов обладателем золотой медали стал Малик Мукашев. Ещё одно «золото» в копилку принес Абзал Ахметкерей. Две бронозвые медали завоевали Айдарбек Рыскалиев и Марьям Салимгереева. Все они являются подопечными заслуженного тренера Ербола Мергалиева.

Напомним, это не первая победа наших паратхэквондистов на мировой арене. Ранее Малик Мукашев и Марьям Салимгереева уже становились чемпионами Азии.