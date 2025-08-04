В 2025 году запланировано 14 проектов, направленных на обеспечение качественной питьевой водой ещё 15 сельских населенных пунктов. В них проживают четыре тысячи человек

Под председательством заместителя акима Западно-Казахстанской области Мираса Мулкая состоялось совещание по вопросу полного обеспечения чистой питьевой водой всех сельчан региона. Во время совещания начальник управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев выступил с докладом о региональных проектах по обеспечению питьевой водой.



По его словам, на начало 2024 года 307 сёл обеспечили чистой питьевой водой. Данный показатель охватил 97% населения региона.

— В 2025 году запланировано 14 проектов, направленных на обеспечение качественной питьевой водой ещё 15 сельских населенных пунктов. В них проживают четыре тысячи человек, — пояснил Нуркен Молдашев.

Заместитель акима региона Мирас Мулкай подчеркнул, что работа в этом направлении будет постоянно контролироваться.