В области расширили список получателей.

Во время сессии областного маслихата заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Канат Умралиев сообщил, что на безвозмездной и безвозвратной основе выдаются жилищные сертификаты в размере 90% от суммы первоначального взноса, но не более 1,5 миллиона тенге. Это делается для реализации права казахстанцев на покупку жилья в ипотеку.

Кроме того, отныне расширен список получателей жилищных сертификатов. Если ранее такую помощь от государства могли получить граждане по семи категориям, то теперь их количество увеличилось до 13:

ветераны, приравненные к участникам Великой Отечественной войны по льготам;

ветераны боевых действий на территориях других государств;

лица с инвалидностью I и II групп;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью или имеющие таких детей;

лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний, указанных в перечне, утверждённом уполномоченным органом в сфере здравоохранения;

пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет и потерявшие родителей до совершеннолетия. Для таких лиц возраст продлевается на срок прохождения срочной военной службы, если они были призваны в армию;

оралманы (этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину);

многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», ранее получившие звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Даңқ ана» I и II степени, многодетные семьи;

неполные семьи;

вдовы (вдовцы), имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

необходимые специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, агропромышленного комплекса и правоохранительных органов, соответствующие требованиям и использующие ипотечные жилищные займы в рамках программы, утверждённой Национальным банком Республики Казахстан;

работники государственных учреждений и государственных предприятий, а также организаций квазигосударственного сектора Западно-Казахстанской области.

Проект решения утвердили депутаты, что, в свою очередь, позволит социально уязвимым слоям населения, а также специалистам различных отраслей получить жилищные сертификаты.



