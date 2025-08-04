Во время сессии областного маслихата заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Канат Умралиев сообщил, что на безвозмездной и безвозвратной основе выдаются жилищные сертификаты в размере 90% от суммы первоначального взноса, но не более 1,5 миллиона тенге. Это делается для реализации права казахстанцев на покупку жилья в ипотеку. 

Кроме того, отныне расширен список получателей жилищных сертификатов. Если ранее такую помощь от государства могли получить граждане по семи категориям, то теперь их количество увеличилось до 13: 

  • ветераны, приравненные к участникам Великой Отечественной войны по льготам;
  • ветераны боевых действий на территориях других государств;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью или имеющие таких детей;
  • лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний, указанных в перечне, утверждённом уполномоченным органом в сфере здравоохранения;
  • пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет и потерявшие родителей до совершеннолетия. Для таких лиц возраст продлевается на срок прохождения срочной военной службы, если они были призваны в армию;
  • оралманы (этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину);
  • многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», ранее получившие звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Даңқ ана» I и II степени, многодетные семьи;
  • неполные семьи;
  • вдовы (вдовцы), имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
  • необходимые специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, агропромышленного комплекса и правоохранительных органов, соответствующие требованиям и использующие ипотечные жилищные займы в рамках программы, утверждённой Национальным банком Республики Казахстан;
  • работники государственных учреждений и государственных предприятий, а также организаций квазигосударственного сектора Западно-Казахстанской области.

Проект решения утвердили депутаты, что, в свою очередь, позволит социально уязвимым слоям населения, а также специалистам различных отраслей получить жилищные сертификаты.