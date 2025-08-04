Как сообщили в единой службе 109, для подготовки к предстоящему отопительному сезону с 4 августа по 15 сентября 2025 года будут проводиться работы по реконструкции тепломагистрали (ТМ-2). Поэтому будет временно отключена горячая вода в 11 социальных объектах и 55 многоэтажных домах.

школа № 4

школа №26

ТОО «Айкур»

Городская поликлиника №4

Детский Сад №43 «Өркен»

Детский сад №41 «Ак тілек»

Детский Сад №18 «Балдырган»

Областная инфекционная больница

Областной центр психического здоровья (5 корп.)

Детский Сад №12 «Булбул»

Молодежный дом культуры и список многоквартирных домов ниже:

Проспект Абулхаир хана: 2/1, 2/2, 2/3, 91/1, 91/2, 91/3

Ул. Верхний тупик, 2

Ул. Есенжанова, 3, 20

Ул. Есламгалиулы, 28

Ул. Захарова, 3, 27

Улица Г. Курмангалиева: 3, 3/1, 7/2, 15/1

Ул. С. С. Жаксыгулова, 31, 33

Ул. Карбышева: 64, 66, 68

Улица Кокшетау: 1/6, 16, 90

Ул. Локомотивная: 47/1, 59/1, 61

Ул. А. Маргулана, 1/1

Ул. Молдашева, 39

Ул. Орынбор, 37/2

Ул. Павлодарская: 1, 3

Ул. Партизанская: 79/1, 88

Ул. Украинская: 4, 10

Улица А. Оразбаевой: 2/1, 2/3, 2/4, 2А

Улица Шалкыма: 26, 36, 36/1, 40, 46

Ул. С. Шевцова: 27, 27/1, 27/2

Ул. Чехова, 19

Проспект Абая: 177, 177/1, 244

Ул. Молдавская, 20

Ул. Гагарина: 1, 1/1