Как сообщили в единой службе 109, для подготовки к предстоящему отопительному сезону с 4 августа по 15 сентября 2025 года будут проводиться работы по реконструкции тепломагистрали (ТМ-2). Поэтому будет временно отключена горячая вода в 11 социальных объектах и 55 многоэтажных домах.
- школа № 4
- школа №26
- ТОО «Айкур»
- Городская поликлиника №4
- Детский Сад №43 «Өркен»
- Детский сад №41 «Ак тілек»
- Детский Сад №18 «Балдырган»
- Областная инфекционная больница
- Областной центр психического здоровья (5 корп.)
- Детский Сад №12 «Булбул»
- Молодежный дом культуры и список многоквартирных домов ниже:
- Проспект Абулхаир хана: 2/1, 2/2, 2/3, 91/1, 91/2, 91/3
- Ул. Верхний тупик, 2
- Ул. Есенжанова, 3, 20
- Ул. Есламгалиулы, 28
- Ул. Захарова, 3, 27
- Улица Г. Курмангалиева: 3, 3/1, 7/2, 15/1
- Ул. С. С. Жаксыгулова, 31, 33
- Ул. Карбышева: 64, 66, 68
- Улица Кокшетау: 1/6, 16, 90
- Ул. Локомотивная: 47/1, 59/1, 61
- Ул. А. Маргулана, 1/1
- Ул. Молдашева, 39
- Ул. Орынбор, 37/2
- Ул. Павлодарская: 1, 3
- Ул. Партизанская: 79/1, 88
- Ул. Украинская: 4, 10
- Улица А. Оразбаевой: 2/1, 2/3, 2/4, 2А
- Улица Шалкыма: 26, 36, 36/1, 40, 46
- Ул. С. Шевцова: 27, 27/1, 27/2
- Ул. Чехова, 19
- Проспект Абая: 177, 177/1, 244
- Ул. Молдавская, 20
- Ул. Гагарина: 1, 1/1