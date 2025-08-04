Как сообщили в единой службе 109, для подготовки к предстоящему отопительному сезону с 4 августа по 15 сентября 2025 года будут проводиться работы по реконструкции тепломагистрали (ТМ-2). Поэтому будет временно отключена горячая вода в 11 социальных объектах и 55 многоэтажных домах. 

  • школа № 4
  • школа №26
  • ТОО «Айкур»
  • Городская поликлиника №4
  • Детский Сад №43 «Өркен»
  • Детский сад №41 «Ак тілек»
  • Детский Сад №18 «Балдырган»
  • Областная инфекционная больница
  • Областной центр психического здоровья (5 корп.)
  • Детский Сад №12 «Булбул»
  • Молодежный дом культуры и список многоквартирных домов ниже:
  • Проспект Абулхаир хана: 2/1, 2/2, 2/3, 91/1, 91/2, 91/3
  • Ул. Верхний тупик, 2
  • Ул. Есенжанова, 3, 20
  • Ул. Есламгалиулы, 28
  • Ул. Захарова, 3, 27
  • Улица Г. Курмангалиева: 3, 3/1, 7/2, 15/1
  • Ул. С. С. Жаксыгулова, 31, 33
  • Ул. Карбышева: 64, 66, 68
  • Улица Кокшетау: 1/6, 16, 90
  • Ул. Локомотивная: 47/1, 59/1, 61
  • Ул. А. Маргулана, 1/1
  • Ул. Молдашева, 39
  • Ул. Орынбор, 37/2
  • Ул. Павлодарская: 1, 3
  • Ул. Партизанская: 79/1, 88
  • Ул. Украинская: 4, 10
  • Улица А. Оразбаевой: 2/1, 2/3, 2/4, 2А
  • Улица Шалкыма: 26, 36, 36/1, 40, 46
  • Ул. С. Шевцова: 27, 27/1, 27/2
  • Ул. Чехова, 19
  • Проспект Абая: 177, 177/1, 244
  • Ул. Молдавская, 20
  • Ул. Гагарина: 1, 1/1