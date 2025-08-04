Она пропала 21 июля.

26-летняя Дияна Онгарбаева вышла из дома 21 июля и с тех пор её никто не видел. Родные объявили её в розыск, дома её ждали двое детей. Спустя 10 дней женщину нашли мертвой в мусорном контейнере. На её теле насчитали 16 ножевых ранений.

По предварительным данным, Онгарбекова отправилась на подработку. Она занималась уборкой квартир.

Как сообщила официальный представитель департамента полиции Шымкента Баглан Исатаева, подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан. Он помещен в следственный изолятор.

— Ведется всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Департамент полиции предупреждает, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством, — подчеркнула Баглан Исатаева.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.