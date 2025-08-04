4 августа в АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали, что мост по-прежнему планируют открыть 5 августа, вот только ремонтные работы будут продолжены.

17 июля мост начался средний ремонт на автомобильной дороге международного значения KAZ10 Актобе — Уральск — граница РФ на участке (с 254 по 262 км, Уральск — посёлок Подстепное). На русловом мосту через реку Урал обещали заменить деформационные швы.

В связи с ремонтом на дороге до 1 августа ограничили движение. Альтернативный путь — объездная дорога, проходящая через посёлок Меловые горки. Недавно в акимате Уральска сообщили график движения автобусов дачных маршрутов, а 31 июля АО «НК «КазАвтоЖол» дополнили, что в связи с выполнением дополнительных работ выявленных в ходе демонтажа устройств деформационных швов, срок завершения строительных работ продлевается до 08:00 05.08.2025 года.

4 августа в АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали, что мост по-прежнему планируют открыть 5 августа, вот только ремонтные работы будут продолжены.

— Подрядчики будут работать до утра, это в основном верхний слой асфальта и заливка спецбетоном, а также установка 9 деформационных швов. Завтра проезд откроем, но параллельно будут идти остальная работа по знакам, обочине, установке и покраске бордюров, — дополнили в «КазАвтоЖол».

Напомним, в июле 2015 года мост закрывали на средний ремонт на две недели. Тогда для дачников снизили стоимость проезда, потому что они добирались туда на двух автобусах. Позже уральный мост закрывали еще несколько раз, но, как правило, на 1-2 дня. К примеру, в в апреле 2023 года там поменяли ограждение, уложили новый слой асфальта и сделали диодную подсветку. А в мае 2025 года мост снова закрывали на ремонт.