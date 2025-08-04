Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, из резерва правительства выделили порядка 2,5 миллиарда тенге на завершение реконструкции 3,9 километров магистральных тепловых сетей в Уральске. Соответствующее постановление подписал пемьер-министр Олжас Бектенов.



Так, строительно-монтажные работы по проекту реконструкции тепломагистрали № 2 от коллектора ТЭЦ до опуска в районе ТЦ «Сити Центр», начались в 2024 году. Данный участок тепломагистрали введен в эксплуатацию в 1987 году. За этот период подъемные железобетонные конструкции, запорная арматура износились.

По данным акимата области, реконструкция на участке будет завершена до начала отопительного сезона 2025-2026 года. Реализация проекта позволит снизить износ тепловых сетей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты.

В целом протяженность тепловых магистральных сетей Уральска составляет 249 км. Их ввели в эксплуатацию в 70-80 годах прошлого века. В настоящее время износ составляет 50%. Модернизации инфраструктуры уделяется особое внимание. Ремонтные работы продолжаются.