31 июля в АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что в связи с выполнением дополнительных работ выявленных в ходе демонтажа устройств деформационных швов, срок завершения строительных работ продлевается до 08:00 часов 05.08.2025 года.

Средний ремонт проводят на автомобильной дороге международного значения KAZ10 Актобе — Уральск — граница РФ на участке (с 254 по 262 км, Уральск — посёлок Подстепное). На русловом мосту через реку Урал обещали заменить деформационные швы.

Об этом ранее сообщили в Западно-Казахстанском областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол». В связи с ремонтом на дороге с 17 июля до 1 августа ограничили движение. Альтернативный путь — объездная дорога, проходящая через посёлок Меловые горки. Недавно в акимате Уральска сообщили график движения автобусов дачных маршрутов.

Между тем, ближе к дате открытия моста уральцы стали сомневаться, что работы успеют завершить.

— Там конь не валялся. Не знаю, что они там запланировали, но сейчас мост весь расковырянный, как они его собираются открывать 1 августа, не знаю, - говорит житель села Подстепное.

— Во время дополнительных работ сузят зазоры деформационных швов до проектных, а также отремонтируют износившийся бетон, не отвечающий требованиям по прочностным характеристикам, — дополнили в «КазАвтоЖол».

Напомним, в июле 2015 года мост закрывали на средний ремонт на две недели. Тогда для дачников снизили стоимость проезда, потому что они добирались туда на двух автобусах. Позже уральный мост закрывали еще несколько раз, но как правило на 1-2 дня. К примеру, в в апреле 2023 года там поменяли ограждение, уложили новый слой асфальта и сделали диодную подсветку. А в мае 2025 года мост снова закрывали на ремонт.