Водителя ждет суд.

Житель Уральска мчался по проспекту 167 км/ч и снимал это на видео

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 31-летний житель Уральска устроил гонку по главному проспекту города. Рано утром он проехал по проспекту Назарбаева со скоростью 167 километров в час грубо нарушая ПДД и создавая угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Происходящее водитель снимал на видео.

— В отношении нарушителя составлено несколько административных материалов. Решение о его наказании примет суд. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, — сообщили в полиции.

В ведомстве напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.







