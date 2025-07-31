Всё дело в том, что стране не хватает собственного картофеля.

По данным аналитического портала EnergyProm, Казахстан продолжает наращивать импорт картофеля. По данным Бюро национальной статистики, с января по май 2025 года страна закупила 145,3 тысяч тонн импортной картошки. Это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. За пять месяцев 2025 года иностранные поставщики получили за продажу картофеля в РК 38,5 миллиона долларов США.

Аналитики пришли к выводу, что ситуация с картофелем — следствие невзвешенной внешней торговой политики. В прошлом году на рынках соседних стран выросли цены на этот важный продукт, и Казахстан резко увеличил его экспорт за границу. За 2024 год из страны было вывезено 564 тысяч тонн картофеля — на 37% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет. Логично, что после такого большого оттока своих запасов стало не хватать. В январе 2025-го власти приняли решение ограничить вывоз картофеля из страны до конца июня.

Кроме того, большое увеличение стоимостного объёма импорта в этом году произошло не только из-за роста в тоннах, но и вследствие удорожания. Расчётная стоимость тонны импортного картофеля за период увеличилась на 47%. Это не могло не отразиться на ценах на внутреннем рынке Казахстана. С наступлением зимы рост стоимости килограмма картофеля в РК ускорился. В декабре индекс потребительских цен на этот продукт был самым высоким в сравнении с прочими овощами, и затем увеличивался ежемесячно вплоть до апреля.

Впрочем, рекорды по удорожанию в первом летнем месяце демонстрировал не только картофель, но и такие овощи, как лук и капуста. Не настолько серьёзно, но всё же ощутимо выросли цены на свёклу и морковь. Не подорожали только огурцы. Это частично связано с тем, что к июню у фермеров с юга страны уже поспели тепличные огурцы, и они смогли поставлять этот товар в регионы.

Чтобы понять, почему в стране увеличивается объём импорта, рассмотрим результаты труда отечественных овощеводов. По данным аналитиков, в прошлом году валовой сбор овощей, корнеплодов и клубнеплодов составил 10,2 миллиона тонн. Прирост на 4,2% в сравнении с предыдущим годом даёт ложное ощущение благополучия, так как именно в 2023-м этот сектор сельского хозяйства сильно просел (минус 16,5%). Поэтому мизерный рост на фоне низкой базы вряд ли можно считать достижением. В инфографике хорошо видно, что в предыдущие годы в Казахстане собирали намного больше овощей: от 11,2 млн до 11,9 млн тонн.

И если сравнить объёмы собранного урожая того же картофеля, то в прошлом году его валовой сбор уменьшился на 32,7% в сравнении с показателем 2019-го. Овощей открытого грунта стали собирать на 13,7% меньше, тепличных — на 2,8% меньше.

От такого положения дел фермеры, безусловно, не богатеют. Например, в прошлом году выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов принесло крестьянам на 19% меньше денег в сравнении с 2023-м. Сокращение идёт по всем «фронтам»: за картофель фермеры получили всего 364,3 миллиарда тенге, то есть на треть меньше.

На сокращение валового сбора, в свою очередь, влияют производственные факторы в сельском хозяйстве. По данным БНС, в прошлом году убранная площадь овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов уменьшилась практически по всем категориям. На 19% меньше стали поля с овощами открытого грунта. Именно там выращивается весь «борщевой» набор: убранная площадь свёклы сократилась на 28,8%, моркови — на 16,5%, лука — на 15,3%, томатов, огурцов — на 21,8%, перцев — на 18,4%. Картофельные поля, напротив, увеличились.