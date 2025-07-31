МВД РК сообщает о росте числа случаев распространения заведомо ложной и провокационной информации в социальных сетях, мессенджерах и на других онлайн-платформах. По данным ведомства, подобные действия дестабилизируют общественную обстановку, подрывают доверие граждан и провоцируют конфликты.

– Распространение фейков — это не безобидная шалость, а уголовно наказуемое деяние, — подчеркивают в МВД.

За такие публикации предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Только за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 47 уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации.

В числе подобных случаев — размещение в соцсетях ложных сведений о передаче земель иностранным инвесторам, которые распространил житель Туркестанской области. Суд признал его виновным, он получил реальное наказание.

Особую обеспокоенность у правоохранительных органов вызывают факты разжигания национальной, религиозной и социальной розни. Это — тяжкое преступление, за которое предусмотрено до 20 лет лишения свободы. С января по июнь 2025 года возбуждено 64 уголовных дела по таким фактам, 15 человек уже осуждены, из них 9 получили реальные сроки.

Среди осужденных — жительница области Абай, публиковавшая в TikTok видео с оскорблениями по национальному признаку, а также житель Кызылординской области, публично провоцировавший религиозную вражду. Все они были задержаны и осуждены.

Помимо уголовной, предусмотрена и административная ответственность. В первом полугодии по статье 456-2 КоАП к административной ответственности привлечены 38 человек. Среди них — житель Атырауской области, опубликовавший фейковое видео о разрушенной дамбе, и активист из Петропавловска, распространявший ложные сведения о массовом вскрытии заключённых.

МВД напоминает: любые публикации, нарушающие закон, влекут правовую ответственность. В ведомстве призвали граждан соблюдать нормы законодательства и быть особенно внимательными при распространении информации в интернете.