В стране стартует акция «Дорога в школу».

46 228 тенге на канцтовары и школьную форму: кто получит помощь от государства

С 1 августа по 30 сентября в Казахстане будет проводиться акция «Дорога в школу». Её цель – оказать материальную поддержку в подготовке к началу учебного года учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также предотвратить их неявку в школу по социальным причинам.

Помощь получат:

дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

дети-сироты и дети, оставшийся без попечения родителей, проживающие в семьях;

дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иные категория обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования (далее – обучающиеся и воспитанники).

По данным и.о. руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирхановой, по 1 и 2 категориям делами социального обеспечения занимается уполномоченный орган (Центр карьеры). По 3 категории — органы опеки. По 4 категории — на основании справки департамента по чрезвычайным ситуациям. По 5 категории — коллегиальный орган школы (специальная комиссия школы выезжает на место жительства, оформляется акт на основании утвержденного образца).

Для того, чтобы получить помощь, родители обращаются в организацию образования и пишут заявление на имя директора школы. Родители, имеющие право на помощь согласно категории, открывают специальный счет в банке, на который перечисляются денежные средства. Чеки и квитанции, подтверждающие покупку одежды, обуви и учебных принадлежностей, передаются в организацию образования.

Так, в этом году из фонда всеобуча на приобретение канцтоваров, школьной формы, спортивной одежды, обуви предусмотрено 434 миллиона тенге. На сегодняшний день 1991 учащийся получил по 46 228 тенге. Средства перечислили на карт-счета родителей. На эти цели потратили 32 миллиона тенге.

– Сегодня мы обращаемся к бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказание адресной помощи и проявить настоящую заботу. Призываем вас присоединиться к этой благородной инициативе и помочь детям школьными принадлежностями, одеждой, рюкзаками и другими необходимыми вещами. Ваша помощь хотя бы одному ребенку – это огромная радость для всей семьи. Благотворительность – это зеркало человечности общества. Протянем руку помощи – подарим надежду, - сказала Акжаркын Темирханова.

По всем вопросам можно обращаться в управление образования ЗКО по телефону 8 (7112) 26-04-65.

По данным минпросвещения РК, в преддверии 2025–2026 учебного года помощь будет оказана более 500 тысяч детям по всей стране.