В супермаркетах и магазинах цены варьируются на овощи. Картофель стоит от 400 тенге и выше. По такой цене продают привозной картофель из России, Пакистана и Китая.

В редакцию «МГ» поступают жалобы от местных жителей на повышение цен на продукты питания. Уральцы недоумевают, почему в городе такая высокая цена на картофель, ведь это один из продуктов из списка социально значимых.

— Цены могут расти на импортные продукты, на те же фрукты, которые у нас не вырастить, это понятно. Но картофель, мы и сами можем вырастить. Почему растут цены? На нашу семью в день уходит по два килограмма картофеля, и это не считая мяса и остальных продуктов. Это тысяча тенге в день просто на один вид овощей, — возмущается жительница Уральска Валентина.

В супермаркетах и магазинах картофель стоит от 400 тенге и выше. По такой цене продают привозной картофель из России, Пакистана и Китая.

Директор департамента стабилизационного фонда по ЗКО Ораз Жумабаев рассказал, что остатки казахстанского картофеля на сегодняшний день в Стабфонде составляют около 50-60 тонн. Овощи через день по графику поставляют в торговые сети города, такие как «Алтындар», «Пешеход», «Дина». Сейчас рынок пополняется привозным картофелем. Ежедневная потребность супермаркетов региона 15-20 тонн картофеля.

— В полном объеме мы картофель не поставляем, потому что на прилавках есть и товарный картофель, и социальный. Сейчас объемы поставок снижены. Главное осуществлять поставки на протяжении месяца. Когда социальный местный картофель закончится, тогда будем закупать импортный картофель. С 1 июня у нас будет поставщик, который будет оптом поставлять привозной картофель. Цена будет чуть выше около 200 тенге. В межсезонье всегда так. С августа у нас уже снова будет местный картофель, — пояснил Ораз Жумабаев.

По словам директора департамента Стабилизационного фонда по ЗКО, цена поставки социального картофеля в супермаркеты составляет 150 тенге, для населения с надбавкой реализуют по 165 тенге за килограмм.