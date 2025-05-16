По данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО) бренд Kia уверенно сохраняет третье место среди лидеров по итогам официальных продаж новых автомобилей в Казахстане за апрель 2025 года с заметным ростом популярности.

За апрель казахстанцы приобрели 2207 автомобилей Kia, представленных в нашей стране автомобильной компанией Allur. Это еще на 4,1% больше, чем в марте нынешнего года, который также был успешным месяцем для корейского бренда. При этом доля рынка Kia выросла с 11,2% в марте до 12% в апреле.

Динамичные седаны Kia К5 и К8 стали лидерами продаж в своих классах (сегменты D и Е соответственно), как по итогам апреля, так и за весь период с января по апрель 2025 года. Универсальный кроссовер сегмента С-SUV Sportage с результатом 1000 проданных автомобилей сохранил третье место в топ-10 самых продаваемых моделей в апреле и титул абсолютного бестселлера Kia в Казахстане.

В итоге с января по апрель 2025 года казахстанские покупатели приобрели 7112 автомобилей Kia, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Дальнейшему росту популярности бренда Kia в Республике Казахстан будут способствовать обновление и расширение модельного ряда, а также выгодные финансовые продукты.

В данный момент, например, предлагаются выгодные кредитные программы от 4% до 7 лет на популярные модели Kia Seltos, Sportage, Ceed, Cerato, K5 и K8.