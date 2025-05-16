Мужчину «развели» по классическому сценарию.

На уловки мошенников на этот раз попался 37-летний актюбинец. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, мужчине позвонили неизвестные через мессенджер WhatsApp. Один из злоумышленников представился сотрудником компании «Энергосбыт» и под предлогом проверки данных запросил СМС-код, поступивший на телефон мужчины.

Затем последовал ещё один звонок — уже от лица "сотрудника киберполиции". Мошенник сообщил, что на имя мужчины якобы оформляются кредиты, и чтобы предотвратить это, необходимо срочно оформить, так называемый "зеркальный кредит", а затем перевести полученные деньги на «безопасные счета» для отслеживания злоумышленников и отмены кредитов.

Поверив мошенникам, мужчина оформил несколько кредитов в различных банках и под диктовку злоумышленников перевёл через мобильное приложение банка в общей сложности 16 миллионов тенге на неизвестные счета.

В полиции проводят расследование. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и не передавать свои персональные данные, коды из СМС и деньги посторонним лицам. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги «на безопасные счета».

В конце марта 2024 года казахстанская полиция заявила, что основная масса таких мошенничеств происходит со стороны Украины и находящихся там call-центров. По данным силовиков, проводились даже совместные операции по задержанию таких мошенников.