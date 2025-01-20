Где купить картофель по 138 тенге за килограмм в Уральске

Качество картофеля хорошее, но бывают случаи, когда на прилавках покупатели выбирают хороший урожай и там остаётся мелочь.

20 января журналистам показали, как хранят картофель из стабфонда в овощехранилищах. К слову, его хранят, чтобы цена на него в межсезонье не повышалась.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берика Ситказиева, урожай прошлого года составил 49 тысяч тонн картофеля. 19 января 2025 года на экспорт ввели запрет и вывозить из области его не будут.

— Местного картофеля хватит до следующего урожая. Сейчас в запасах стабфонда хранится около 5 тысяч тонн. Для обеспечения населения области этого объема достаточно. Его реализуют в супермаркетах области, насчитывается около 60 торговых точек. Цена на него составляет 138 тенге за килограмм, — пояснил Берик Ситказиев.

Также он рассказал, почему качество картофеля в овощехранилищах лучше, чем на прилавках магазинов.

— Качество картофеля хорошее, но бывают случаи, когда на прилавках покупатели выбирают хороший урожай и там остаётся мелочь. Да, в такие моменты от населения поступают жалобы. Мы ежедневно обновляем объёмы. В ЗКО ещё завозили картофель из Павлодарской области, а также из России, — отметил он.

Руководитель управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития ЗКО Нуржан Утепбаев сообщил, что по данным Бюро национальной статистики, ЗКО находится на 17 месте и цены в принципе везде нормальные.

— По 45 торговым точкам области с ноября проводится товарная интервенция, это такие супермаркеты, как «Дина»,«Алтындар», «Лидер», «Пешеход», «Манго». Ситуация стабильная. По поручению руководства мы показываем наши запасы, чтобы жители региона были спокойны. Цены на картофель акимат контролирует, — рассказал Нуржан Утепбаев.

Он добавил, что запрет экспорта овощей из ЗКО положительно отразится на местном рынке, а также ответил на вопрос, возникнет ли нехватка картофеля, если его будут вывозить в соседние области.

— Наша область более чем на 100% обеспечена товарами из стабфонда. Ситуацию контролирует СПК «Акжайык» и акимат. Количество картофеля, которое необходимо для нашего региона, есть. Конечно, другие товаропроизводители, которые не заключали договора с СПК «Акжайык», могут реализовывать товары в другие области, но это предпринимательство и они должны зарабатывать. Был случай, когда мы поставляли овощи из стабфонда в Атырау. Если руководство области примет такое решение для стабилизации цен в других регионах, то мы, конечно, поможем, — сказал Нуржан Утепбаев.

Региональный стабилизационный фонд – это запас продовольственных товаров, созданный для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок и обеспечения продовольственной безопасности на территории областей.

Руководитель департамента торговли ЗКО Эльмира Киматова заверила, что они на ежедневной основе проверяют цены на товары и в случае их завышения будут принимать меры.

— Просьба к торговым объектам не превышать надбавку, а к жителям области не создавать ажиотаж и не перебирать картофель на прилавках, а покупать такой, какой он есть, — заключила Эльмира Киматова.

Между тем, в Уральске стоимость картофеля доходит до 385 тенге за кило, к примеру, картофель из России стоит 350 тенге за кило, цена на картофель из «Стабфонда» — 137 тенге за кило.