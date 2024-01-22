В редакцию «МГ» обратились жители Уральска, которых возмутило качество овощей, продаваемых в магазине «Анвар».

— Цены конечно радуют, 116 тенге за кило картофеля. Но качество оставляет желать лучшего. Весь картофель порезанный, много гнилья. Условно, купить килограмм овощей и часть просто выбросить в мусорное ведро, получается совсем не выгодно. Да ещё вывеска, что это продукт из Стабфонда. Для кого они закупают такие овощи? Для людей? Закупают-то на государственные деньги. Почему такое отношение к нам? — возмутилась пенсионерка Галина Алексеевна.

Журналисты поехали в магазин и убедились, что картофель мягко говоря «не очень» и вывеска над ним гласит, что овощ из Стабфонда.



Между тем, директор департамента по управлению Стабилизационным фондом в ЗКО Мейрбек Нуркен заявил, что овощи, продаваемые в «Анваре» не из Стабфонда.

— По картофелю у нас заключены контракты с компанией Baystone из села Январцево, КХ «Руслан» из села Макарово — это наши местные товаропроизводители. На данный момент у нас есть картофель по 85 тенге. Его мы поставляем в районы области. Цены приемлемые. Baystone реализует картофель, лук и морковь без нашего участия. А то, что наименование в супермаркете будто это из Стабфонда, ошибка предпринимателей и магазина. Сейчас эту надпись убрали, чтобы не вводить людей в заблуждение. Это не наш картофель! — пояснил Мейрбек Нуркен.

Он отметил, что сейчас из Стабфонда на рынок поставляют рис первого сорта, яйца куриные и подсолнечное масло.