Водителей двух пассажирских автобусов наказали за гонки в Уральске

Как выяснилось, «байгу» по улице Жангир хана устроили водители двух маршрутов №2 и №7.

- 21 января 2024 года в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой по ул. Жангир хана водитель общественного транспорта N°2 и водитель автобуса №7 нарушают правила дорожного движения. Оба водителя установлены и на них были составлены административные протоколы, - сообщили в полиции.

На водителя маршрута №2 составили протоколы по двум статьям КоАП РК - "Нарушение правил маневрирования" и "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки". На водителя "семерки" к этим же статьям добавили еще одну - "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".