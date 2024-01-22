По данным руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Жениса Нигметуллина, в доверительное управление предпринимателям переданы три спортивных объекта в качестве имущественного комплекса. Другими словами, бизнесменам передано не только здание, но и сама школа, которая базируется в нем.

Первый объект - это Ледовый дворец. Он передан в доверительное управление сроком на пять лет бизнесмену Аркадию Рубцову. В этом году 27 февраля срок управления завершается. Дальше, по словам главы облспорта, спортивный объект будет находиться под управлением государства. К слову, в год на содержание дворца тратится около 150 миллионов тенге. Эти деньги идут на выплату зарплаты сотрудникам, оплату коммунальных услуг, приобретение экипировки и выезды.

– Ходят слухи, что ледовый дворец вновь будет передан в доверительное управление, кто-то говорит, что уже передан. Хочу сказать, что отныне управлением будем заниматься государство. Даже если в будущем вновь встанет вопрос о передаче в доверительное управление, то это будет на конкурсной основе. Но на повестке дня такой вопрос не стоит, - заявил Женис Нигметуллин.

На сегодня в ледовом дворце занимаются четырьмя видами спорта - это фигурное катание, шорт-трек, хоккей с шайбой и с мячом и лыжные гонки.

Второй объект, находящийся под управлением бизнесменов, это детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта. Доверительным управляющим является этнокультурное объединение «Саят». Срок управления - семь лет, а прошло всего три года.

Третий объект - это небезызвестный стадион «Акжайык», расположенный по улице Курмангазы. Футбольный объект передан в доверительное управление ТОО Dat Sport сроком на 10 лет.