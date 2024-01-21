По данным РГП «Казгидромет», 22 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром прогнозируют туман.
- В Уральске ожидается усиление мороза, снег. В дневное время температура воздуха составит -10..-12 градусов, ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет снег. Днём будет -4..-6 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -4..-6 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау – снег с дождем. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.