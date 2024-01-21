По данным пресс-службы АО «ЕНПФ», около 3,8 триллионов тенге использовали казахстанцы на приобретение жилья и лечение. Всего с января 2021 года поступило 1,9 миллионов заявлений.

Напомним, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами многократно в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

Так, по состоянию на 1 января 2024 года в период с января 2021 года АО «ЕНПФ» исполнило

1 453 904 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий на сумму более 3,3 трлн тенге,. Средства переведены на специальные счета, открытых в банках-уполномоченных операторах. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий составила порядка 2,3 миллиона тенге.

Самое большое количество заявлений на улучшение жилищных условий направили жители Алматы, Астаны и Мангистауской области. В большинстве случаев казахстанцы использовали свои накопления на приобретение жилья, для вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, для частичного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу, для частичного погашения задолженности ипотек.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Кроме этого в ЕНПФ поступило более 477 тысячи заявлений на лечение. Общая сумма составила 419,3 миллиарда тенге. В основном казахстанцы потратили деньги на стоматологические и офтальмологические услуги.

