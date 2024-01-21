Сотрудники управления по борьбе с ОПГ департамента полиции ЗКО пресекли незаконную продажу безакцизных сигарет на территории Уральска. Так, житель областного центра взял в аренду контейнер на центральном рынке продавал незаконный товар.

Стражи порядка на месте изъяли у него 174 блоков безакцизных сигарет. Кроме этого в его гараже найдены еще 650 блоков. А в соседнем гараже, принадлежащем знакомому, он хранил еще 250 блоков. В машине правонарушителя оказались еще 68 пачек табачных изделий.

Полицейские ведут расследование.