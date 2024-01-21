У девушки остановилось сердце после приема таблеток для похудения на западе Казахстана

Мангистауские врачи-кардиохирурги спасли 30-летнюю пациентку, у которой в результате приема лекарства для похудения произошла остановка сердца, сообщает Lada.kz.

В декабре молодая женщина поступила в приемное отделение больницы с диагнозом «острая сердечная недостаточность» в очень тяжелом состоянии. Артериальное давление резко снизилось, у пациентки случился кардиогенный шок. При ультразвуковом исследовании врачи обнаружили, что сократительная способность сердца снижена.

– По словам родителей, пациентка принимала лекарство для похудения «Молекула». Мы пришли к выводу, что последствия сказались на сердце, поскольку лекарство для похудения содержит вещество под названием «сибутрамин». Оно приводит к слабости сердечно-сосудистой системы. После того, как не удалось добиться нормализации артериального давления у больной, мы оперативно подключили ее к искусственному сердечно-легочному устройству и к аппарату искусственной вентиляции легких. Таким образом, мы смогли поднять уровень артериального давления до 70, - говорит врач-кардиохирург Абунасыр Суханов.

Искусственное сердечно-легочное устройство находилось в теле пациентки в течение недели. В результате проведенного лечения пришло в норму и артериальное давление. После пробуждения женщину отключили от аппаратов. Сейчас состояние больной хорошее.

Мать пациентки поблагодарила врачей за то, что они сумели спасти ее дочь.

– Все получилось благодаря мастерству и квалификации врачей. Операция была проведена бесплатно. Я благодарна руководству больницы, врачам кардиохирургии, реанимационного отделения, среднему и младшему медицинскому персоналу, - сказала женщина.

Стоит отметить, что такие экстренные операции проводятся в рамках гарантированного объема медицинской помощи, а плановые - по системе обязательного социального медицинского страхования.