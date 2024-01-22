По информации АО «НК «ҚазАвтоЖол», на 12.00 (по времени Астаны) 22 января в Западно-Казахстанской области из-за ветра, метели, дождя и плохой видимости ограничено движение на трех участках республиканских автодорог.
Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участках:
- Атырау-Уральск 375-492 км, участок п.Чапаево-г.Уральск (117км);
- Чапаево-Жалпактал-Казталовка км 0-213, участок п.Чапаево-п.Казталовка (213 км);
- Атырау-Уральск км 189-371, участок гр.Атырауской обл.-с.Чапаево (182 км).