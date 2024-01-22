Три участка автодорог закрыты в ЗКО

По информации АО «НК «ҚазАвтоЖол», на 12.00 (по времени Астаны) 22 января в Западно-Казахстанской области из-за ветра, метели, дождя и плохой видимости ограничено движение на трех участках республиканских автодорог.

Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участках: