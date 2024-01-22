Во время обыска съемной квартиры полицейские нашли 217 рогов сайги. Об этом сообщает Polisia.kz. Оказалось, что дериваты ему передал знакомый из Бокейординского района. Сельчанин рассказал, что собирал рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации.

В мобильном телефоне одного из подозреваемых сохранилась переписка, в которой идет речь о продаже рогов. Также сохранились фотографии дериватов, упакованных в мешки. Они оказались идентичны изъятым.

По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Правонарушителям грозит наказание от штрафа в 3000 МРП до трех лет тюрьмы с конфискацией имущества. Проводятся следственные действия.