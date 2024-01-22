Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал, могут ли Тине Канделаки запретить въезд в Казахстане.

Журналисты на брифинге поинтересовались у Айбека Смадиярова, могут ли Тине Канделаки запретить въезд в Казахстан в связи с ее последними высказываниями.

– Что я могу добавить? Самое печальное, что мы забываем о себе, если продолжаем отвечать каждому, кто делает такие заявления. Сколько у нас внутренних проблем, давайте сосредоточимся на этом. Если мы будем обращать внимание на каждого из них, у нас не хватит времени. Самое обидное - что это соседская страна, наши друзья, не знают о нашей стране. Потому что информация о нас у них неверна. Чем вступать в конфликт в социальных сетях, давайте продолжим работу. При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство этого никогда не простит. Она (Тина Канделаки – прим. ред.) не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет, – заверил он.

Ранее российская журналистка Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для поста стало переименование нескольких железнодорожных станций в нашей стране, к примеру, Уральск - в Орал, Узень - в Жаңаөзен. Канделаки назвала это «сомнительным решением». На такой выпад Канделаки ответила казахстанская телеведущая Динара Сатжан.