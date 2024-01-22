Вот как это произошло.

Однажды Бакытжан через Яндекс Такси вез мужчину, который явно был встревожен. Из разговора пассажира по телефону водитель понял, что тот ехал к родственникам, у которых пропала его маленькая племянница. Таксист решил, что обязан помочь с поиском.

"Я сам отец двоих детей, и я понимаю, что он чувствовал в тот момент", – рассказывает Бакытжан.

Хотя место назначения находилось всего в 5-7 километрах, вечерние пробки значительно увеличили время в пути. Водитель же старался доставить пассажира как можно скорее.

Когда Бакытжан прибыл на место, он заметил патрульную машину. Вооружившись крупным фонарем, он присоединился к поискам ребенка. Описание девочки было простым: салатовая куртка.

Бакытжан пошел осматривать близлежащую стройку. “Сейчас много недобросовестных людей. Я подумал, вдруг девочку кто-то обманом заманил на эту стройку".

Спустя 30 минут поисков, ребенка ему так и не удалось обнаружить. Однако, когда Бакытжан вернулся во двор, поступили новые сведения: полиция уехала, а девочку уже нашли. Бакытжан объясняет свое участие просто: "Я просто не мог остаться в стороне. Я сам воспитываю двоих детей. А времена сейчас очень тревожные".

Новости компаний