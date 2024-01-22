Проблемы с тараканами у нас давно - пострадавшие от химотравления в Уральске

19 января в доме №61 по улице 1-й Завокзальный тупик сосед, не предупредив остальных жильцов, распылил в своей квартире вещество для уничтожения тараканов. Позже жильцов многоэтажки эвакуировала скорая помощь из-за ингаляционного отравления химическим веществом.

В приемный покой областной станции скорой медицинской помощи доставили пять человек. Однако, по словам соседей, пострадавших было намного больше, помощь им оказывали прямо в карете скорой помощи.

На фото Людмила Марковна. Фото Медета Медресова.

Жительница пятиэтажки Людмила Марковна говорит, что запахов она не чувствует, но после распыления вещества у неё сильно начала болеть голова, весь подъезд увезли с отравлением.

— Проблемы с тараканами у нас давно, несколько раз вызывали санобработку, но толку от этого нет – тараканы не умирают. Я считаю, что если уж решил травить, то надо всем пяти этажам по стояку эту шашку ставить. Все бы выехали на время, может быть, и был бы тогда какой-то эффект, а так тараканы разбежались и все. Нужно всё делать сообща, – говорит женщина.

Другая жительница многоэтажки Надежда рассказала, что запах почувствовала позже, сначала у неё появилась слабость и шум в ушах, стало тяжело дышать. Затем её пятилетняя дочь легла спать раньше времени, именно это и насторожило девушку.

На фото жительница многоэтажки Надежда. Фото Медета Медресова.

— К нам пришли врачи и сказали, что едкий дым поднимается наверх. Я смотрю, а моя дочка вялая, нас эвакуировали. Нам сразу дали кислород и начали колоть уколы, поставили капельницу. Я в панике открыла все окна и двери. У меня дома остались животные, видимо на автомате я их вывела на балкон, их тошнило. Я прошу всех, кто собирается травить тараканов, предупреждать своих соседей, потому что это очень опасно. Мы испытали стресс и шок, получили ожоги гортани, нам всё еще тяжело разговаривать. Под лопатками боль, а в горле ком, – рассказала Надежда.

В управлении здравоохранения сообщили, что пятерым пострадавшим была оказана необходимая помощь, и на следующий день их отпустили на амбулаторное лечение. Также обещали прокомментировать ситуацию и в департаменте полиции ЗКО.