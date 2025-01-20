НДС на банковские операции и медуслуги: депутаты о поправках в Налоговый кодекс

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о предложениях в Налоговый кодекс, которые имеют принципиальное значение для граждан и экономики. Отметим, данные поправки, по его словам, еще обсуждаются на рабочей группе.

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о предложениях в Налоговый кодекс, которые имеют принципиальное значение для граждан и экономики. Отметим, данные поправки, по его словам, еще обсуждаются на рабочей группе.

Увеличение налогов на игорный бизнес

Игорный бизнес, особенно букмекерские конторы, обладает значительным финансовым потенциалом. Сейчас в проекте Налогового кодекса предусмотрено налогообложение на уровне 10%. Да, это в разы больше, чем сейчас, но мы предложили увеличить его ещё вдвое — до 20%. Это может дать бюджету дополнительно сотни миллиардов тенге.

Повышение КПН для банков

В проекте правительства корпоративный подоходный налог (КПН) для банков установлен на уровне 25%, но мы предложили повысить его до 30%. Это справедливая мера, учитывая высокую прибыльность банковской сферы, особенно в условиях увеличения дивидендов, которые выросли в разы.

Акцизы на алкоголь и трансжиры

Алкоголь. Увеличение акцизов на алкогольные напитки представляется логичным, так как это продукт, не относящийся к первой необходимости.

Трансжиры — это дешёвые, но крайне вредные вещества, которые активно используются в пищевой промышленности. Мы, по примеру многих европейских стран, предложили ввести на них акцизы, чтобы снизить их использование и стимулировать производителей переходить на натуральные масла, плюс доход в бюджет.

Поправка против введения НДС на лекарства и медицинские услуги

Лекарства. Введение НДС на лекарства недопустимо, так как это напрямую ударит по самым уязвимым категориям граждан: пожилым людям, детям и людям с инвалидностью. Иначе лекарства существенно подорожают. Мы предложили сохранить текущую норму, освобождающую лекарства от НДС.

Медицинские услуги. Введение НДС увеличит стоимость лечения для граждан, особенно пенсионеров и людей с инвалидностью, что критично в условиях ограниченной доступности медицинских услуг. Мы также предложили снизить ставку КПН на медицинские услуги (в действующем кодексе они не облагаются КПН).

Отмена НДС на банковские операции

Предложение правительства ввести НДС на банковские переводы и иные банковские операции — это нонсенс. Уже сейчас стоимость перевода между банками выросла, возможно, в ожидании введения НДС (например, с 150 тенге до 200 тенге между картами Халык Банка и других банков), и добавление НДС ещё больше увеличит затраты граждан. Мы предложили отказаться от этой нормы, чтобы не допустить роста цен на базовые финансовые услуги.

Поправки по эндаумент-фондам

Эндаумент-фонды играют важную роль в финансировании долгосрочных социальных и образовательных проектов. Мы предложили освободить от налогообложения суммы пожертвований, чтобы стимулировать граждан и компании участвовать в благотворительности.

Снижение налоговой ставки в рамках специального налогового режима для B2B-сделок

Мы предложили не увеличивать так резко, установив налоговую ставку на уровне 8%, а не 12%. Эта проблема часто поднимается в ходе обсуждений с бизнесом, в том числе на встречах с членами общественной палаты при мажилисе.

- Помимо этих поправок, обсуждается целесообразность введения акцизов на напитки с высоким содержанием сахара, превышающим предельные нормы. Это сложный вопрос, вокруг которого много споров. Одни считают, что такие меры могут способствовать снижению потребления сахара, другие — что это приведёт к дополнительной нагрузке на граждан. Здесь нужно ещё обсуждать, - отметил депутат.

Оптимизация расходов.

Нельзя просто увеличивать налоги без пересмотра структуры расходов. Если проблемы с доходной частью бюджета очевидны, логичным шагом станет оптимизация не приоритетных затрат, как уже поручал глава государства.